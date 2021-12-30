السفير الإيراني ببغداد: الشهيدان المهندس وسليماني اصبحا ضمانا للامن والاستقرار

العراق (إسلام تايمز) ـ أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق ايرج مسجدي، الخميس، إن الشهيدين القائد قاسم سليماني ورفيق دربه الشهيد القائد أبو مهدي المهندس أصبحاً ضماناً للأمن والاستقرار.