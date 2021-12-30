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الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 19:27

السفير الإيراني ببغداد: الشهيدان المهندس وسليماني اصبحا ضمانا للامن والاستقرار

السفير الإيراني ببغداد: الشهيدان المهندس وسليماني اصبحا ضمانا للامن والاستقرار
وجاء ذلك في كلمة له خلال احتفالية أقامتها السفارة الإيرانية ببغداد بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر بغارة أمريكية إرهابية قرب مطار بغداد فجر الثالث من يناير/كانون الثاني لعام 2020.
وأضاف السفير الإيراني إن "الامن والاستقرار اللذين ننعم بهما الان هما ببركة جهاد الشهيدين سليماني والمهندس"، مبنياً "الشهيدان سليماني والمهندس وسائر الشهداء بذلوا انفسهم لتعزيز جبهة المقاومة".
وأشار السفير في كلمته التي تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "قدرات المقاومة تتضاعف يوما بعد يوم ولا توجد قوة قادرة على ردعها".

وتابع إن "الصهاينة والامريكان يرون ان دوحة المقاومة اصبحت مستقرة اكثر من اي وقت مضى"، مؤكداً أن "عملية ترامب لم تكن سوى سوى إرهاب دولة". 
وشدد السفير مسجدي على أن "الشهيد سليماني والمهندس منهج واحد ومعتقد واحد وهو الدفاع عن الحق ومقارعة الظلم"، منوهاً إن "الدماء الطاهرة جعلت المجاهدين في العالم اكثر اندفاعا واكثر ثباتا".
وختم السفير مسجدي كلمته بالقول إنه "سيخضع القائمون على عملية اغتيال القادة للقصاص العادل، والتحية والسلام لشهداء الاسلام والعراق العزيز".
ويشهد العراق هذه الأيام فعاليات واحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهادة قادة النصر وسط دعوات لرحيل قوات الاحتلال الأمريكية من البلاد.
رقم : 971186
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