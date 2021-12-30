ناشط أفغاني: الشهيد سليماني كان مصدر إلهام للمقاومين في المنطقة

أفغانستان (إسلام تايمز) - قال ناشط ثقافي وإعلامي أفغاني، الخميس، إن الشهيد القائد قاسم سليماني كان من أنصار الشعب الأفغاني حتى استشهاده، وكانت فكر ومدرسة سليماني مصدر إلهام لكل المقاومين اليمنيين والعراقيين والسوريين والأفغان.