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الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 19:35

ناشط أفغاني: الشهيد سليماني كان مصدر إلهام للمقاومين في المنطقة

ناشط أفغاني: الشهيد سليماني كان مصدر إلهام للمقاومين في المنطقة
وأوضح الناشط عيسى حسيني مزاري في مقابلة صحفية ترجمها مراسل موقع "إسلام تايمز" في إيران، إن "الدور الذي لا بديل له للشهيد القائد سليماني في مجال التطورات في أفغانستان".

وأكد حسيني مزاري أن "الشهيد سليماني نموذج حقيقي للمسلم ومثال لمن تدربوا في الثورة الإسلامية"، مبيناً "أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق مع الشهيد سليماني من بعيد تأثروا أيضًا بفكره وشخصيته الجهادية، وكان فكر ومدرسة الشهيد سليماني مصدر إلهام لـ جميع المقاتلين اليمنيين والعراقيين والسوريين والأفغان ".

وتابع حسيني مزاري: "الشهيد سليماني كان مع المجاهدين منذ بداية نضال الشعب الأفغاني بمن فيهم أحمد شاه مسعود والأستاد رباني، وفي رأيي، حتى تراجع حكومة المجاهدين تجاه بنجشير تم بالتنسيق مع الشهيد سليماني ، ولولا وجود الشهيد سليماني في بنجشير ومستشاره لما انتصرت مقاومة بنجشير".

وفي إشارة إلى دعم الشهيد سليماني المستمر للشعب الأفغاني، أضاف: "خدمة سليماني للشعب الأفغاني، حتى في ظل وجود الحكومات العميلة للولايات المتحدة، استمرت حتى استشهاده".

وأشاد المدير العام لمركز تبيان أفغانستان للأنشطة الثقافية والاجتماعية بالنهج الحالي لفيلق القدس وقيادته باعتباره استمرارًا لمسيرة الشهيد سليماني، وأضاف: "شعب أفغانستان هو الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية".
رقم : 971189
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