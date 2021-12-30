سليماني حياً في عيون رجال الحرس الثوري

وفي كلمة له اليوم الخميس خلال مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني ورحيل آية الله مصباح يزدي، اكد اللواء سلامي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تصبح اكثر اقتدارا ويصبح العدو اكثر عزلة يوما بعد يوم وقال: ان كل هذه الامور هي من بركات الجهاد في سبيل الله.



واشار الى نفوذ الثورة الاسلامية في انحاء العالم حول محور قائد الثورة الاسلامية وقال: ان محور المقاومة اليوم يلاحق العدو في جميع الاراضي الاسلامة ولن يسمح بتحقق اهدافه ولو لم تتبلور مثل هذه القدرة لكان العدو قد اعتدى على الارض الاسلامية كلها.



وصرح "اننا سنعالج جميع مشاكل البلاد في ظل استثمار الطاقات والامكانيات الداخلية وارادة الشعب"، مؤكدا على أهمية المقاومة امام الحظر والحصار الاقتصادي والتهديدات العسكرية.



واشار الى شخصية القائد سليماني وخصاله من حيث العيش ببساطة والاخلاص والالتزام واضاف: ان العدو اراد باغتياله الشهيد سليماني إضعاف جبهة المقاومة الا انه وعلى النقيض من جميع المعادلات اصبحت المقاومة ببركة هذا الشهيد اكثر قوة واقتدارا من الماضي.



من جانبه اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان متابعات الحرس الثوري مستمرة للانتقام القاسي من قتلة الشهيد القائد قاسم سليماني.



وقال العميد فدوي في تصريح له اليوم الخميس على هامش حضوره مزار الشهيد القائد قاسم سليماني في روضة الشهداء بمدينة كرمان جنوب شرق ايران: لو قتلنا الرئيس الاميركي ازاء استشهاد الحاج قاسم فهل سيكون الامر متساويا؟، وهل يتساوى آلاف الرؤساء الاميركيين وآلاف الخبثاء مع هذا الرجل الرباني؟.



واضاف: ان مسيرة متابعات الحرس الثوري للانتقام القاسي مستمرة وتتم متابعة اساليب مختلفة لنرى متى يرضى الشعب الذي يشعر بالحزن للحاج قاسم كما في اليوم الاول لاستشهاده ولا اتصور ان احدا سيرضى.



بدوره أكّد نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد محمد رضا فلاح زاده (ابو باقر) أن "التهديدات الأميركية والصهيونية الأخيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية خاوية ولا تتعدى كونها حملات دعائية تأتي في سياق حربهم النفسية على ايران، لكنهم لن يحققوا منها أي شيء، وستبقى أقدام جنود المقاومة ثابتة على درب الشهيد قاسم سليماني، وهم مستمرون الى جانب قائد الثورة الاسلامية في هذا الطريق، ولن يغمض لهم جفن حتى يتحقّق الوعد الالهي بزوال الكيان الصهيوني وتمزيق مشاريع أميركا الواهنة في المنطقة".



وفي تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، توجه العميد محمد رضا فلاح زاده "بالتعازي الحارة في هذه الذكرى الى صاحب الزمان (عج) وقائد الثورة وللأمة الاسلامية جمعاء ولشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية".



وردّا على سؤال حول اعتراف الكيان الصهيوني مؤخرًا بدوره في المشاركة بعملية الاغتيال، قال العميد فلاح زادة: "في الحقيقة الكيان الصهيوني وأمريكا وجهان لعملة واحدة هي جبهة الباطل، وهما يترعرعان في خندق واحد على مدى التاريخ، ومنهمكان دومًا بقمع النهضات الشعبية وأصحاب الحق، وما زالت هذه الجبهة الشريرة تحارب جبهة الحق، ومنذ انتصار الثورة الاسلامية حتى اليوم لم تألُ جبهة الأعداء جهدًا إلاّ وبذلته لإخماد هذه الثورة".



وأضاف العميد فلاح زاده "كان هدفهم من اغتيال الشهيد سليماني إخماد شعلة المقاومة، وإحداث تحولات جيوسياسية في المنطقة، وإغلاق الطريق أمام الثورة الاسلامية وعرقلة مسار تقدّمها، ولكن الحمد لله لم يتمكّنوا من تحقيق أهدافهم الواهية تلك، ولن يحقّقوها في قادم الايام أيضًا".