الاحتلال يعتقل أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية أنَّ مخابرات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واستدعاءات بحق أبناء حركة "فتح"، في القدس المحتلة، تزامناً مع ذكرى انطلاقة الحركة.



وأوضحت المصادر أنَّ المعتقلين هم: أمين سر حركة "فتح" شادي مطور، وفادي مطور، وجاد الله الغول، وناصر عجاج، وعاهد الرشق.



كما بيّنت المصادر أنَّ مخابرات الاحتلال الاسرائيلي استدعت المقدسي عوض السلايمة، وأحمد العباسي للتحقيق في مراكزها.



يذكر أنَّ قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن يوميًّا حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة وضواحيها، حيثُ اعتقلت فجر اليوم 27 مقدسياً، معظمهم من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.