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الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 08:54

قائد عسكري ايراني: الشهيد سليماني أفشل صفقة القرن

قائد عسكري ايراني: الشهيد سليماني أفشل صفقة القرن
واشار العميد بوردستان في تصريح له الخميس الى أوجه التشابه بين امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والقائد الشهيد قاسم سليماني وقال: ان الشهيد سليماني كان يقود بنفسه العمليات العسكرية، وكان في خدمة الاسلام وقائد الثورة بكل وجوده.

وتطرق الى رعب وهلع الدواعش والجماعات التكفيرية الاخرى من الحاج قاسم ولفت الى دوره في قيادة عمليات تحرير الاراضي من يد الدواعش في سوريا والعراق واضاف: ان قرارات الحاج قاسم المؤثرة في المنطقة منقطعة النظير وقد اقر بها وتحدث عنها جنرالات وقادة عسكريون في العالم مرارا.

واعتبر ان واشنطن قررت اغتياله لأنه كان يشكل عقبة امام مشروع صفقة القرن وقال: ان أميركا والكيان الصهيوني كانا يقفان وراء مشروع صفقة القرن ورصدوا 30 مليار دولار له، وكانت بعض الدول جاهزة لتنفيذه الا ان المشروع لم ينفذ مع وجود الحاج قاسم ولذلك قررت اميركا وشركائها الغربيين والعرب اغتياله.

واشار الى الاعمال الكبرى والخالدة التي قام بها الشهيد سليماني وقال: ان احد هذه الاعمال هو بناء القاعدة لجيش بقية الله الاعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) الذي يتألف من الأحراء في مختلف الدول، وكذلك تطوير الثقافة التعبوية في دول محور المقاومة وايجاد توازن الرعب امام الكيان الصهيوني بنقل التدريبات الى محور المقاومة وفشل استراتيجية اميركا في تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الكبير.
رقم : 971265
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