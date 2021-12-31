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الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 09:01

بوتين يحذر بايدن من فرض عقوبات على روسيا

بوتين يحذر بايدن من فرض عقوبات على روسيا
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين إن بايدن أخبر بوتين خلال المكالمة الهاتفية التي جرت مساء اليوم، بأن واشنطن ستجري مشاورات مع حلفائها حول الضمانات الأمنية.

وأضاف أن "المحادثات المتعلقة بالضمانات الأمنية ستتم في ثلاثة تنسيقات: في جنيف (روسيا والولايات المتحدة)، وفي فيينا (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وفي بروكسل (الناتو).

وقال الكرملين إن الرئيسين وافقا على مواصلة الحوار بعد عطلات العام الجديد، كما سيتم الحفاظ على جهات الاتصال على مستوى الإدارات.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأ اتصال هاتفي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.

من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 971270
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