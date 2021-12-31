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الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 09:07
الخارجية الاردنية تنفي اجتماع سوري تركي على ارضها
وأكد أبو الفول، أن هذا الادعاء عار عن الصحة، ولم يعقد أي اجتماع في الأردن بهذا الخصوص حسبما نقل موقع سرايا.
مصدر :
وكالات
رقم :
971273
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