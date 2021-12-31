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الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 09:14

سوریا: 3 قتلى في اعتداءات من قبل القوات الترکیة والفصائل المرتبطة بها

سوریا: 3 قتلى في اعتداءات من قبل القوات الترکیة والفصائل المرتبطة بها
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات التركية والفصائل المدعومة منها، وسعت اعتداءاتها مساء الخمیس وقصفت إضافة إلى بلدة أبو راسين قرية الأسدية القريبة منها شمال الحسكة ما أدى إلى مقتل رجل وامرأة وطفل وإصابة آخرين ووقوع أضرار كبيرة في عدد من المنازل.

وأضافت الوكالة أن القوات التركية والفصائل المرتبطة بها "قصفت بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي بسلاحي المدفعية والهاون ما تسبب بإصابة مدني وانهيار جزء من الجامع الكبير في البلدة ووقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة".

وقالت إن قصفا مركزا لتلك القوات استهدف قرى تل شنان والدردارة وأم الكيف وتل جمعة في ناحية تل تمر بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات العامة.

وأشارت إلى أنه لم يتسن التأكد من وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة غزارة القصف.
رقم : 971276
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