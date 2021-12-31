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الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 10:44

69 منزلا مهدما في سلوان خلال 2021

69 منزلا مهدما في سلوان خلال 2021
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان فخري أبو دياب، إن بلدية الاحتلال في القدس واللجنة اللوائية للبناء والتنظيم سلمتا خلال العام 2021، 172 أمر هدم في سلوان كان آخرها لعائلة سرحان، بينما يوجد 150 منزلا مهددة بالهدم تحت ما يسمى بقانون كامينتس، اي أن بلدية الاحتلال تستطيع هدمها في أي لحظة.

وأضاف أنه خلال العام الجاري هدم الاحتلال 69 منزلاً في البلدة، وشرد 342 مقدسيا، 66% منهم أطفال وقاصرون. وقدم لوائح اتهام ضد تسعين منزلاً وغرم أصحابها بأربعة ملايين شيقل وثلاثمئة وسبعين ألفا تحت ما يسمى مخالفات البناء غير القانوني، ووصلت أوامر الهدم القضائية في سلوان إلى 7800 أمر هدم منذ احتلال مدينة القدس.

وبين أن ذلك يعني تهديد عشرة آلاف مقدسي في البلدة بالتهجير والتطهير العرقي في حال تنفيذ أوامر الهدم أو الإخلاء.

وتابع أن المستوطنين وسلطة الطبيعة صادروا خلال العام الجاري 2015 دونما تركزت في منطقة واد الربابة.

ويبلغ عدد المنازل المهدد بالهدم في جميع أحياء البلدة قرابة 5600 منزل منها أحياء مهددة بالهدم بالكامل كما هو الحال في حي البستان ووادي ياصول وعين اللوزة.
رقم : 971299
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