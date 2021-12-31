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الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 10:49

هذا ما أعلنه رئيسي للمرجع نوري همداني

هذا ما أعلنه رئيسي للمرجع نوري همداني
وأشار رئيسي لدى لقائه بالمرجع الديني حسين نوري همداني في مدينة قم (جنوبي طهران) التي بدا زيارته لها يوم أمس الخميس، الى أن موجة الغلاء التي تشهدها الاسواق الايرانية مؤخرا تعود الى القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها في السابق، "بينما ستتجلى آثار القرارات التي اتخذناها في الشهور القادمة".

وأوضح رئيسي أن حكومته أقدمت على العديد من الاجراءات من أجل السيطرة على التضخم، وانها أوقفت بعض النشاطات التي تفرز التضخم، ووفقا لهذه الاجراءات فان البلاد ستشهد انخفاض نسبة التضخم.

ودعا المرجع همداني خلال اللقاء الى ضرورة تحسين الوضع المعيشي للشعب وحل المشاكل الاقتصادية، معتبرا أن ما تقدم عليه بعض المصارف من تغريم زبائنها حال تأخر دفع قروضهم بانه نوع من الربا المحرم.
رقم : 971300
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