فنانون إيرانيون يرسمون لوحات فنية لتمثال شهداء محور المقاومة

أنامل مبدعة لأشهر الفنانين الإيرانيين ترسم لوحة فنية من صورة القائد الفريق الحاج قاسم سليماني، مستذكرة بطولاته في ساحة الدفاع عن الوطن والإسلام في السنوية الثانية لاستشهاده.





وقال احد الفنانين المشاركين:"شاركت من العاصمة طهران في هذه الورشة الفنية لأقدم واجبي تجاه تضحيات هذا البطل الوطني وهدفي أن أحي ذكراه من خلال الفن".



على مدار ثلاثة أيام في مدينة مشهد المقدسة، اجتمع ثلة من الفنانين من شتى المحافظات الإيرانية تحت قبة حرم ثامن أئمة المسلمين الإمام علي بن موسى الرضا(ع) لتسليط الضوء على أفعال شهداء محور المقاومة.





كما قال فنان آخر:"اخترت هذه الصورة للرسم من بين عشرات الصور التي التقطت من الحاج قاسم لأنها ترمز إلى نظرة مقام الشهيد إلى الأمة".





وقال فنان آخر:"حاولت أن أرسم صورة لشهداء محور المقاومة من إيران ولبنان والعراق لذلك أعمل في هذه الورشة على تمثال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وعماد مغنية".



لم ينسى الفنان الإيراني نصيبه من احياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني الذي تتنوع برامج واحتفاليات المناسبة على شتى فئات المجتمع فهو رمز للبطولة والتضحية والفداء لدى الوجدان الشعبي.