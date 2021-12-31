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الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 13:19

'أبوالغيط' يدعو الأطراف الصومالية للحوار للتعامل مع خلافاتهم

وأوضح المصدر أن الأمين العام ناشد جميع الأطراف الصومالية التحلي بالحكمة وضبط النفس، ودعا إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد للعنف، وإلى وضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار، والانخراط فورا في حوار وطني بناء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن.

وفى وقت سابق، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن قلقه العميق إزاء التوتر السياسي الحالي الخطير في الصومال.

ودعا رئيس المفوضية - في بيان صادر مساء أمس الخميس- إلى أقصى درجات ضبط النفس وإلى استمرار المشاركات والحوار بين الرئيس ورئيس الوزراء من أجل إيجاد حل سياسي لهذا الوضع الحالي.

وجدد الاتحاد الأفريقي التزامه بزيادة دعمه للسلام الدائم ونظام حكم مستقر في الصومال.
مصدر : وكالات
رقم : 971311
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