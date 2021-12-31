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الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 13:20

الحشد الشعبي يدمر ثلاث مضافات بعملية أمنية جنوب صلاح الدين

الحشد الشعبي يدمر ثلاث مضافات بعملية أمنية جنوب صلاح الدين
وذكر بيان لاعلام الحشد ان "العملية شملت تطهير مناطق الزلاية والبودور وعوينات والجيجي وضفاف نهر دجلة جنوب محافظة صلاح الدين".

وأضاف "عثرت القوة على ثلاث مضافات تضم عددا من العبوات ومواد طبية ولوجستية اذ تم تدميرها بالكامل".
مصدر : وكالات
رقم : 971312
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