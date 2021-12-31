المستشارة الأممية تؤكد أهمية توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات فى ليبيا

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة الحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في ليبيا على أسس متينة، مجددة التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة للناخبين الليبيين.



وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، أكدت أنها أجرت حوارا هاما وثريا حول تطورات الأوضاع وأهمية احترام إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للانتخابات، مشيرة إلى أنهم يتطلعون لممارسة حقوقهم الديمقراطية في اختيار من يمثلهم وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية الليبية كما هي الحال في انتخاب عمداء البلديات وهي تجربة تعكس النبض الديمقراطي في المجتمع الليبي.



وأشارت ستيفانى وليامز في تدوينة لها عبر "تويتر"، إلى أنها بحثت خلال لقاء عبر الاتصال المرئي مع مجموعة متنوعة من عمداء البلديات من مختلف مناطق ليبيا، شارك فيه عمداء كل من طبرق والمرج والكفرة وسبها ووادي عتيبة وغات والزاوية والشويرف وادري الشاطئ وبني وليد وسوق الجمعة، لافتة إلى تعذر مشاركة عدد من المدعوين للقاء اليوم.



وأوضحت أن الحوار إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة وحماية النسيج الاجتماعي في ليبيا، حيث أكدت للمشاركين أن لقاء اليوم يرسم لوحة وطنية تعزز المساعي الرامية لمد جسور التواصل بين الليبيين، خصوصا وعمداء البلديات هم الأقرب لمواطنيهم وقادرون على تلمس همومهم والتعبير عن تطلعاتهم.