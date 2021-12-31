قائد الشرطة الايرانية: الشهيد قاسم سليماني متعلق بجميع احرار العالم

وقال العميد اشتري في كلمته مساء الخميس خلال مؤتمر دولي عقد في مدينة كاشان لاحياء ذكرى الشهيد قاسم سليماني: ان القائد الشهيد قاسم سليماني ليس متعلقا فقط بايران والشيعة والاسلام بل هو متعلق ايضا بجميع احرار العالم مهما كانت عقديتهم ودوافعهم.



واضاف: ان مدرسة الحاج قاسم مستلهمة من عاشوراء وامامي الثورة؛ الامام الراحل وقائد الثورة، حيث ينبغي البحث والدراسة حول هذه المدرسة.



وتابع العميد اشتري: انه حينما كان يصل اسم الحاج قاسم او حتى خطابه الى اسماع المسؤولين الاميركيين وقادة الكيان الصهيوني، كانوا يرتجفون خوفا وهلعا، الا ان هذا الشهيد الجليل كان متواضعا امام ابناء الشهداء.



واضاف: انه ونظرا لعظمة الحاج قاسم فان استشهاده كان عظيما ايضا ذلك لان الرئيس الاميركي المنبوذ قاد هو بنفسه عملية اغتياله.



واكد العميد اشتري بانه لو لم يقف الحاج قاسم سليماني بوجه تنظيم داعش الارهابي والتكفيري الموجهين بأسم الدين والاسلام من قبل اميركا لما كان الامن سائدا اليوم في ايران والمنطقة واضاف: رغم ان مسؤولي اميركا والكيان الصهيوني المتورطين باعمالهم كانوا يصفون الحاج قاسم بالارهاب لكنهم يعلمون بانه جلب الاستقرار للمنطقة بتصديه للارهاب.



واعتبر الامن والاستقرار السائد في البلاد اليوم بانه مدين للشهداء وقال: ان قدرة الردع مهمة في المنطقة وقدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية الدولية مؤثرة في تعزيز الامن الداخلي والذي يعود الفضل الاكبر فيه لشهداء قطاع الامن والمدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) وسيد شهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) الحاج قاسم سليماني.



وحضر هذه المراسم ربيع الحمدي مندوبا عن جماعة انصار الله وحسام العسكري مندوبا عن سفارة اليمن واسماعيل سلطان مندوبا عن لواء "فاطميون" وأمين عام الطلاب الافارقة في ايران وضيوف من العراق وسوريا ونيجيريا ومدغشقر وبوركينافاسو.