الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 16:01

الصحة الايرانية: 1703 إصابات و34 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 1703 إصابات و34 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 1703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 194 ألفا و401 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 279 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2694 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و37 ألفا و90 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 34 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.606 وفيات.

وتلقى حتى الآن 59 مليونا و803 آلاف و722 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 51 مليونا و884 ألفا و 637 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 7 ملايين و683 ألفا و 148 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 119 مليونا و371 ألفا و507 جرعات.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 41 مليونا و982 ألفا و912 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.
رقم : 971326
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاسم سليماني مدرسة عسكرية تفرض المعادلات وتغيّر الموازين
قاسم سليماني مدرسة عسكرية تفرض المعادلات وتغيّر الموازين
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
31 كانون الأول 2021
إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم
إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم
31 كانون الأول 2021
الرئيس الايراني: الاميركان أضعف من أي وقت مضى
الرئيس الايراني: الاميركان أضعف من أي وقت مضى
31 كانون الأول 2021
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
31 كانون الأول 2021
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
31 كانون الأول 2021
اقامة مهرجان للذكری السنویة الثانية لاستشهاد الشهيدين القائدین سلیماني وابو مهدي ورفاقهما
اقامة مهرجان للذكری السنویة الثانية لاستشهاد الشهيدين القائدین سلیماني وابو مهدي ورفاقهما
31 كانون الأول 2021
قائد الشرطة الايرانية: الشهيد قاسم سليماني متعلق بجميع احرار العالم
قائد الشرطة الايرانية: الشهيد قاسم سليماني متعلق بجميع احرار العالم
31 كانون الأول 2021
فنانون إيرانيون يرسمون لوحات فنية لتمثال شهداء محور المقاومة
فنانون إيرانيون يرسمون لوحات فنية لتمثال شهداء محور المقاومة
31 كانون الأول 2021
محمود عباس وخطيئة العلاقات مع العدو.. ما هي نتائج اللقاء مع غانتس؟
محمود عباس وخطيئة العلاقات مع العدو.. ما هي نتائج اللقاء مع غانتس؟
31 كانون الأول 2021
كيف أرعبت المناورات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني الصهاينة؟
كيف أرعبت المناورات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني الصهاينة؟
31 كانون الأول 2021
الخارجية الايرانية: طالما ساهم الشهيد سليماني في إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي
الخارجية الايرانية: طالما ساهم الشهيد سليماني في إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي
31 كانون الأول 2021
قائد عسكري ايراني: الشهيد سليماني أفشل صفقة القرن
قائد عسكري ايراني: الشهيد سليماني أفشل صفقة القرن
31 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
بالفيديو: ما قاله الشاعر العراقي علي منديل حول الشهيد سليماني