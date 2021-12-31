مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام

وأصدر المساعد الاعلامي لزعيم حزب الرابطة الاسلامية في باكستان "مسلم ليك"خواجة رميز حسن بيانا في مدينة لاهور على أعتاب الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني ورفاقه ، أعرب فيه عن تعازيه لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية .



وأضاف ان "اغتيال شخصيات إسلامية شريفة مثل الفريق الإيراني الكبير الشهيد سليماني هو جزء من مؤامرات معادية للإسلام للاعداء تهدف إلى إثارة التفرقة بين المسلمين".



واكد المسؤول الحزبي الباكستاني ان "القوات الاستعمارية تحاول ضرب العالم الإسلامي وفرض مطالبها غير المشروعة باغتيال الفريق قاسم سليماني ، لكنها دائمًا فشلت في هذه المخططات".



وشدد على أن المسلمين وحكام العالم الإسلامي بغض النظر عن الحدود الجغرافية يجب أن يتخذوا خطوات من أجل وحدة الإسلام وتضامن المسلمين.



يذكر ان قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس و 8 من مرافقيهما قد استشهدوا آثر هجوم ارهابي على سيارتيهما بصواريخ اطلقتها طائرات اميركية مسيرة في محيط مطار بغداد يوم 3 كانون الثاني /يناير عام 2020 ، بأمر مباشر من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.