إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم

السيد القبانجي رحب باجتماع الاطار التنسيقي في الحنانة مع السيد مقتدى الصدر بهدف توحيد الموقف، داعيا في الوقت نفسه الى مواصلة هذه الاجتماعات.



من جهة ثانية وحول تحذيرات عودة "داعش" في المناطق الرخوة قال السيد القبانجي الحشد شجرة لا تقطعوها وقد اظلتكم من حرارة الشمس فلا تقطعوها فتحرقكم حرارتها. مؤكدا في الوقت ذاته ان "داعش" شجرة خبيثة تم قلعها ولن تعود. فيما اكد: اننا نشد على ايدي قواتنا الامنية في مواجهة هذه التعرضات واهمية وقوف الحشد الى جنب قواتنا.



وفي سياق منفصل اشار الى ذكرى شهادة قادة النصر مؤكدا اننا حينما نحيي هذه الذكرى فاننا نحيي ذكرى القيم الاخلاقية وارادة الشعب والايمان والفداء وذكرى استجابة فتوى الجهاد والتلاحم بين شعبين واحياء لذكرى الانتصار والنصر الالهي ووحدة القوى الامنية.



وتابع: حينما نحيي هذه الذكرى فاننا نستذكر لؤم الاعداء وهزيمتهم وتدخل الاجنبي في بلادنا وذكرى الثبات. مبينا اننا اليوم اذ نستعيد ذكرى الشهيدين انما نعلن عن ثباتنا وثبات شعبنا في هذا الطريق، وشعارنا كما قال الامام الحسين(ع) (اما والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد).