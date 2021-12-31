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الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 17:34

حركة النهضة في تونس تعلن اختطاف نائب رئيسها

حركة النهضة في تونس تعلن اختطاف نائب رئيسها
وفي بيان لها، قالت الحركة: "تم اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من قبل أعوان أمن بالزي المدني وتم اقتياده لجهة غير معلومة''.

وأضافت: "تم خلال عملية الخطف تعنيف زوجة نور الدين البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، التي كانت برفقته''.

وعبرت عن استنكارها بشدة ''هذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة فذهبت إلى اعتماد سياسة التعمية عن هذا الفشل والذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين"
مصدر : وكالات
رقم : 971352
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