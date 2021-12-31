?>?> السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني - اسلام تايمز

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الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 18:28

السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني

السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
واوضح السيد نصرالله أن سماحة آية الله الشيخ مصباح عند وصوله الى لبنان بعد حرب تموز سأله عن الابعاد الروحية والاخلاقية لحرب تموز.

وأكد السيد نصرالله ان حزب الله هو التجسيد العيني للرؤية السياسية لسماحة الشيخ مصباح على مستوى المنطقة.

واشار السيد حسن نصرالله الى أن الشهيد المغوار قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه قال سماحة آية الله مصباح، لانه كان يذهب كثيرا الى الشيخ بهجت والى الشيخ مصباح، وبعد وفاة الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه تمركزت زيارته الروحية والمعنوي في قم مع الاخوة عند سماحة الشيخ مصباح رضوان الله تعالى عليه.

هذا وقد ولد آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي عام 1354 هجرية (1934م) في مدينة يزد في إيران وتوفي في طهران عام 1442 هجري (2021)، ودفن الشيخ اليزدي إلى جانب اساتذه العارف الشيخ محمد تقي بهجت في مقام السيدة المعصومة في قم.

وقد نعاه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قائلا: إن رحيله يعد خسارة للحوزة العلمية ومدرسة العلوم الإسلامية، وإنه مفكر بارز، حيث كان يمتلك بيانا في إظهار الحق وقدما ثابتا على الصراط المستقيم، وكان له الدور في إعداد الطلبة المتميزين.
رقم : 971361
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