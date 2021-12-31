الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 31 كانون الأول 2021 ساعة 22:39

طيران العدوان يستهدف مرتزقته بالخطأ ويوقع قتلى في صفوفهم

طيران العدوان يستهدف مرتزقته بالخطأ ويوقع قتلى في صفوفهم
وأضافت المصادر أن غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت تجمعهم في منطقة اللثمة في مديرية مرخة العليا، فمحافظة شبوة، جنوبي شرقي اليمن.

يأتي ذلك بعد ساعات من تجدد المواجهات المسلحة بين قوات التحالف وقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في جبهات بيحان، غداة وصول التحالف السعودي إلى محافظة شبوة.

يُذكَر أن القوات المسلحة اليمنية سيطرت، يوم الخميس، على 5 معسكرات من قبضة قوات هادي والتحالف السعودي في منطقة اليَتَمَة الحدودية مع السعودية،والواقعة في محافظة الجوف.

وسقط 9 قتلى و17 جريحاً من قوات "ألوية العمالقة" المدعومة إماراتياً في إثر قصف صاروخي استهدف معسكر خَمومَة في مديرية مَرَخَة السُّفْلى شمالي غرب محافظة شبوة، شرقي البلاد.
رقم : 971415
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاسم سليماني مدرسة عسكرية تفرض المعادلات وتغيّر الموازين
قاسم سليماني مدرسة عسكرية تفرض المعادلات وتغيّر الموازين
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
31 كانون الأول 2021
إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم
إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم
31 كانون الأول 2021
الرئيس الايراني: الاميركان أضعف من أي وقت مضى
الرئيس الايراني: الاميركان أضعف من أي وقت مضى
31 كانون الأول 2021
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
31 كانون الأول 2021
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
31 كانون الأول 2021
اقامة مهرجان للذكری السنویة الثانية لاستشهاد الشهيدين القائدین سلیماني وابو مهدي ورفاقهما
اقامة مهرجان للذكری السنویة الثانية لاستشهاد الشهيدين القائدین سلیماني وابو مهدي ورفاقهما
31 كانون الأول 2021
قائد الشرطة الايرانية: الشهيد قاسم سليماني متعلق بجميع احرار العالم
قائد الشرطة الايرانية: الشهيد قاسم سليماني متعلق بجميع احرار العالم
31 كانون الأول 2021
فنانون إيرانيون يرسمون لوحات فنية لتمثال شهداء محور المقاومة
فنانون إيرانيون يرسمون لوحات فنية لتمثال شهداء محور المقاومة
31 كانون الأول 2021
محمود عباس وخطيئة العلاقات مع العدو.. ما هي نتائج اللقاء مع غانتس؟
محمود عباس وخطيئة العلاقات مع العدو.. ما هي نتائج اللقاء مع غانتس؟
31 كانون الأول 2021
كيف أرعبت المناورات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني الصهاينة؟
كيف أرعبت المناورات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني الصهاينة؟
31 كانون الأول 2021
الخارجية الايرانية: طالما ساهم الشهيد سليماني في إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي
الخارجية الايرانية: طالما ساهم الشهيد سليماني في إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي
31 كانون الأول 2021
قائد عسكري ايراني: الشهيد سليماني أفشل صفقة القرن
قائد عسكري ايراني: الشهيد سليماني أفشل صفقة القرن
31 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
بالفيديو: ما قاله الشاعر العراقي علي منديل حول الشهيد سليماني