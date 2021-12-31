طيران العدوان يستهدف مرتزقته بالخطأ ويوقع قتلى في صفوفهم

وأضافت المصادر أن غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت تجمعهم في منطقة اللثمة في مديرية مرخة العليا، فمحافظة شبوة، جنوبي شرقي اليمن.



يأتي ذلك بعد ساعات من تجدد المواجهات المسلحة بين قوات التحالف وقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في جبهات بيحان، غداة وصول التحالف السعودي إلى محافظة شبوة.



يُذكَر أن القوات المسلحة اليمنية سيطرت، يوم الخميس، على 5 معسكرات من قبضة قوات هادي والتحالف السعودي في منطقة اليَتَمَة الحدودية مع السعودية،والواقعة في محافظة الجوف.



وسقط 9 قتلى و17 جريحاً من قوات "ألوية العمالقة" المدعومة إماراتياً في إثر قصف صاروخي استهدف معسكر خَمومَة في مديرية مَرَخَة السُّفْلى شمالي غرب محافظة شبوة، شرقي البلاد.