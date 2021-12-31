عامان على الغياب.. روح سليماني كابوس للأعداء

في هذا الصدد حملت وزارة الخارجية الايرانية الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن مسؤولية قرار الإدارة السابقة لسلفه ترامب، في اغتيال الفريق قاسم سليماني.



وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن العمل الإجرامي للولايات المتحدة المتمثل باغتيال الشهيد الفريق سليماني هو مصداق للهجوم الإرهابي الذي خططت له ونفذته الإدارة الأميركية انذاك بشكل منظم، ويتحمل البيت الأبيض حاليا مسؤولية ذلك.



واضاف البيان انه وفقا للمعايير الدولية والقانونية، تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية دولية حاسمة عن هذه الجريمة، موضحة أن ذلك يشمل "جميع المنفذين ومصدري الأوامر والمباشرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية.



واكدت الخارجية الإيرانية ان الإدارة الأميركية اغتالت البطل الدولي لمكافحة الإرهاب. مشيرة أن الفريق الشهيد سليماني أدى دورا بارزا في المساعدة على إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب الدولي والجماعات الإرهابية في المنطقة وكان بطل مكافحة الإرهاب وقائد السلام.



وفي سياق متصل أكد خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله احمد خاتمي ان الانتقام النهائي هو معاقبة جميع منفذي جريمة اغتيال الحاج قاسم سليماني ورفاقه وخاصة المجرم ترامب الذي اعلن مسؤولية هذه الجريمة صراحة.



واضاف آية الله خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم: إن دماء الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الطاهرة اجبرت الولايات المتحدة على الهروب من أفغانستان، وقريبًا سترحل من العراق لأن البرلمان العراقي لديه قرار في هذا الصدد كما تجلت مقدمة النصر في اليمن بفضل دمائهم.



واعتبر امام جمعة طهران المؤقت ان مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني بمشاركة حشود غفيرة وعشرات الملايين شخص في إيران والعراق بانها كانت مناورة عسكرية .



واشار آية الله خاتمي الى ان الكيان الصهيوني جرثومة الفساد، هاجم ميناء اللاذقية الأسبوع الماضي واستهدف مستودعًا للأغذية والأدوية، وقال: الصهاينة يبحثون دائما عن أعمال عدوانية وإرهابية.



بدوره عدّ قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاج زاده تأثيرات الشهيد الحاج قاسم سليماني في إيران والعالم والمنطقة اليوم أكثر من أي وقت مضى.



وأضاف العميد أمير علي حاج زاده ، مساء الجمعة في ملتقى "رفاق الحاج قاسم" لقدامى المحاربين في الجهاد والشهادة في طهران: "مضى عامان على استشهاد الحاج قاسم فيما كشفت العديد من الجوانب الخفية لهذا الاغتيال من قبل الاميركيين واهدافهم من وراء هذه العملية.



وتابع: "الجرائم التي ارتكبها النظام الإرهابي الأميركي والذين دعموا وحرضوا على هذا الحادث لم تكن مجرد إنهاء الوجود المادي لهذا القائد ، لكنهم سعوا إلى توجيه ضربات شديدة إلى بلدنا ، وكانت نواياهم تفوق ما أثير لحد الآن.



وشدد قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الإسلامي على أن "تقييم المعلومات التي قدموها حول هذه العملية هو أن إيران لن ترد على هذا الاغتيال".



من جهته اكد رئيس مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجية في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان بان شخصية الحاج قاسم سليماني كانت شخصية استراتيجية في العالم الاسلامي والعالم.



واشار العميد بوردستان في تصريح له امس الخميس الى أوجه التشابه بين امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والقائد الشهيد قاسم سليماني وقال: ان الشهيد سليماني كان يقود بنفسه العمليات العسكرية، وكان في خدمة الاسلام وقائد الثورة بكل وجوده.



وتطرق الى رعب وهلع الدواعش والجماعات التكفيرية الاخرى من الحاج قاسم ولفت الى دوره في قيادة عمليات تحرير الاراضي من يد الدواعش في سوريا والعراق واضاف: ان قرارات الحاج قاسم المؤثرة في المنطقة منقطعة النظير وقد اقر بها وتحدث عنها جنرالات وقادة عسكريون في العالم مرارا.



واعتبر ان واشنطن قررت اغتياله لأنه كان يشكل عقبة امام مشروع صفقة القرن وقال: ان أميركا والكيان الصهيوني كانا يقفان وراء مشروع صفقة القرن ورصدوا 30 مليار دولار له، وكانت بعض الدول جاهزة لتنفيذه الا ان المشروع لم ينفذ مع وجود الحاج قاسم ولذلك قررت اميركا وشركائها الغربيين والعرب اغتياله.



ومع اقتراب ذكرى استشهاد قادة النصر، تتواصل مراسم تأبين الشهداء في كل من العراق وايران ولبنان وسوريا، حيث اقامت سفارة الجمهورية الاسلامية في بغداد مجلسا تابينيا بحضور السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي وعدد من كبار السياسيين العراقيين ورجال الدين وشيوخ العشائر.



وخرجت تظاهرات في ساحة التحرير في العاصمة بغداد احياءا للذكرى، بالاضافة الى مسيرات جابت شوارع العاصمة بغداد، ودعا زعيم تحالف الفتح العراقي هادي العامري، الى تظاهرة جماهيرية واسعة بمسيرة إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر يوم السبت المقبل.



وفي لبنان رفع محبو الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، صورا لهما وجدارية ضخمة، على طريق مطار بيروت، في إطار حملة حملت عنوان "نحن قاسم". حيث رفعت الجدارية على طريق المطار، على مقربة من موقع تفجير مقر قوات "المارينز" الأميركية في بيروت في العام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.



وفي العاصمة السورية دمشق اقيم "مهرجان الوفاء للشهداء وحفل تأبيني للشهيد قاسم سليماني"، بحضور شعبي واسع، وفاء للشهيد سليماني الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الارهابيين في جبهات سورية عديدة.ش