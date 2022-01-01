قالوا في حق الشهيد سليماني.. السيد القائد يتحدث

خاص (إسلام تايمز) - يبدأ موقع "إسلام تايمز" بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر في العراق، بنشر مقتطفات من كلام كبار الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية في العالم بحق قائد فيلق القدس الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني.