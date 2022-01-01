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السبت 1 كانون الثاني 2022 ساعة 12:17

السيد الخامنئي: الشهيد سليماني أصبح نموذجاً لشباب المنطقة

السيد الخامنئي: الشهيد سليماني أصبح نموذجاً لشباب المنطقة
وقال السيد الخامنئي خلال استقباله عائلة الشهيد الفريق قاسم سليماني بمناسبة الذكرى السنوية لاغتياله إن "الشهيد قاسم سليماني بات اليوم رمزًا للأمل والثقة بالنفس والشجاعة والصمود والانتصار في المنطقة".

وأضاف السيد علي الخامنئي إن "قتلة الشهيد سليماني كترامب ومن معه سينساهم التاريخ وسيدفنون في مزبلته بعد ما يلقون جزاءهم جراء جريمتهم"، مبيناً إنه "ببركة دماء الشهيد سليماني أمريكا هربت من أفغانستان".

وتابع "ببركة دماء الشهيد سليماني الأميركيون بالعراق اليوم يتظاهرون بالخروج ويتحدثون عن دور استشاري وعلى العراقيين متابعة الأمر بذكاء"، لافتاً إلى أن "جبهة المقاومة والتيار المناهض للاستكبار في المنطقة اليوم أكثر حيوية ونشاطًا وأملًا مقارنة بالعاميْن الماضييْن".

وشدد السيد علي الخامنئي على أن "جبهة المقاومة باليمن في تقدم مستمر وفي سوريا العدو فقد الأمل بالمستقبل وبشكل عام المقاومة ورفض الاستكبار اليوم أكثر حيوية وأمل".
رقم : 971481
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