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السبت 1 كانون الثاني 2022 ساعة 16:59
مهدداً قوات الاحتلال الأمريكي

الشيخ الخزعلي: لن ننسى مواقف الشهيد سليماني.. والشكر إلى إيران

الشيخ الخزعلي: لن ننسى مواقف الشهيد سليماني.. والشكر إلى إيران
وقال الشيخ الخزعلي في كملته التي ألقاها وسط حشود مليونية بمنطقة الجادية في بغداد إنه "في ذكرى إستشهاد قادة النصر (الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس) نستذكر أيضاً جميع شهداء العراق".

وأضاف "الشهيد قاسم سليماني جاء إلينا من إيران ليقاتل معنا لتروي دماؤه الطاهرة أرض العراق"، مشدداً على أن "من أرض بغداد العراق نقول كل الشكر والتقدير إلى أرض إيران الإسلام".

وأوضح الشيخ الخزعلي في كلمته التي هدد فيها قوات الاحتلال الأمريكي إن "الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس إبن العراق البار سيبقى إسماً خالداً".

وتابع "الشهيدان المهندس وسليماني هما من أسّسا المقاومة وبفضلهم إنتصرنا على "داعش"، ودماء قادة النصر أنتجت امة عظيمة بجميع الأطياف العراقية، وتلك الدماء الطاهرة انتجت أمة لن تنحني للقوات المحتلة".

وأكد الخزعلي على أن "الأمة التي أنتجتها دماء قادة النصر لن تنحني للمال الخليجي لأنها أمة الرجال، ونحن الأمة التي تمثل ملايين العراقيين الشرفاء وتؤمن بالحشد الشعبي وتمتلك إرث الشهداء القادة".

وخاطب الشعب الإيراني "الشكر والتقدير لإيران الإسلام ومدينة كرمان والحاج قاسم سليماني، وفي هذا اليوم نكرر مرة أخرى أن دماء الشهداء امانة في أعناقنا".

كما وجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق تهديدات للقوات الأمريكية المحتلة، وقال "كان على الإحتلال الأمريكي ان يفهم أن هذا الشعب العظيم لا يمكن أن يقبل بالإحتلال، والاحتلال الامريكي يجب ان يفهموا جدياً ان هذا الشعب لايمكن ان يرضى بالاحتلال".

وأضاف "الدروس التي وجهها اليكم ابطال المقاومة في العراق هي رسالة لاخراجكم من العراق".
رقم : 971515
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