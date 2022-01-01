الكلداني: الشهيدان المهندس وسليماني أسقطا مؤامرة كانت تستهدف الحشد الشعبي

خاص (إسلام تايمز) -قال أمين عام حركة "بابليون العراق"، ريان الكلداني، السبت، إن الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ورفيق دربه الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني أسقطا مؤامرة كانت تستهدف الحشد الشعبي في العراق.