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السبت 1 كانون الثاني 2022 ساعة 17:05

الكلداني: الشهيدان المهندس وسليماني أسقطا مؤامرة كانت تستهدف الحشد الشعبي

الكلداني: الشهيدان المهندس وسليماني أسقطا مؤامرة كانت تستهدف الحشد الشعبي
وقال ريان الكلداني في كلمة له بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر في بغداد خلال مسيرة مليونية "الكلمة الفصل لكم أنتم رجال الأرض فالحكومات تأتي وتذهب والتحدي اليوم هو الترفع عن الخلافات".

وأضاف وفق ما نقل عنه موقع "إسلام تايمز"، إن "هناك مؤامرة على الحشد من قبل بعض الدول ومن وقف بالضد منها هما الشهيدان المهندس وسليماني".

ووجه تحذيرات لأعداء العراق والمقاومة، وقال "لن يهز إرادتنا أحد وجاهزون للقتال نصرة للعراق، وخروج القوات الاميركية سيكون بالسلم او بالحرب، وجاهزون في كل الساحات عسكرياً وسياسياً فالزمان زماننا".
رقم : 971517
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