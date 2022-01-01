هادي العامري: ثمن دماء الشهيد سليماني والمهندس خروج القوات الأمريكية

وقال العامري إن "ذكرى استشهاد قادة النصر ذكرى حزينة على كل العراقيين"، مشيراً إلى أن "فتوى السيد السيستاني قادت إلى تحرير العراق من داعش".



وبين العامري إن "للشهيدين القائد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس دور كبير في تحقيق النصر على الارهاب"، مضيفاً "يتوهم من يعتقد ان قاسم سليماني والمهندس سينتهون".



وتابع العامري "لن نطالب بأقل من تحقيق السيادة الكاملة داخل العراق واخراج القوات الاجنبية بالكامل"، مجدداً التأكيد على قوة الحشد الشعبي واستمرار وجوده.



وقال "الحشد الشعبي سيبقى قويا عزيزا ولن نساوم عليه ابدا مهما كلفنا ذلك، والثأر لدماء الشهداء هو خروج القوات الأجنبية الكامل ولن نساوم على هذا الهدف".



وأكد زعيم ائتلاف الفتح "الشهيدان سليماني والمهندس قادا مسيرة تحرير العراق من داعش، وعازمون على مواصلة الطريق وسنبقى أوفياء لدماء الشهيدين الطاهرين".



وقالت وسائل إعلام عراقية فقد وقت سابق إن أكثر من مليونَي عراقي في مسيرة الشهداء القادة بـ"بغداد" في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.