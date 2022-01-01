الصفحة الرئيسية
0
السبت 1 كانون الثاني 2022 ساعة 17:25

الشهيد سليماني بخط يده: أبحث عن قاتلي

الشهيد سليماني بخط يده: أبحث عن قاتلي
وكتب القائد سليماني في تلك المخطوطة "أبحثُ عن قاتلي وكم أنا مشتاقٌ لرؤيته، فهو من سيوصلُني إلى قمّة السعادة".

وأضاف "أرجوكَ تعال لقد نفدَ صبري تعال تعالَ بسكّينكَ المسلولِ القاطع فعنقي جاهزٌ للنّحرِ ودمي مستعدٌّ للفوران من جسدي إن قتلتَني".


وكان قائد الثورة الإسلامية قد استقبل في مكتبه عائلة الشهيد قاسم سليماني في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده.

وقال السيد الخامنئي وهو يبكي: أقرأ حاليا أحد الكتب حول مناقب الشهيد سليماني وقد كتبه أحد أصدقائه القدامى ..  عنوان الكتاب "سليماني الذي أعرفه" وجاء فيه إن الشهيد سليماني انتظر أمام غرفة عمليات أحد أحفاد صديقه الشهيد، وعندما انتهت العملية بقي منتظرا في المستشفى، فقالت والدة ذلك الطفل "يمكنكم المغادرة" فرد عليها سليماني بالقول: "والدكم استشهد بدلا مني والآن أنا أقف بدلا عنه".
رقم : 971521
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد سليماني بخط يده: أبحث عن قاتلي
الشهيد سليماني بخط يده: أبحث عن قاتلي
هادي العامري: ثمن دماء الشهيد سليماني والمهندس خروج القوات الأمريكية
هادي العامري: ثمن دماء الشهيد سليماني والمهندس خروج القوات الأمريكية
1 كانون الثاني 2022
الكلداني: الشهيدان المهندس وسليماني أسقطا مؤامرة كانت تستهدف الحشد الشعبي
الكلداني: الشهيدان المهندس وسليماني أسقطا مؤامرة كانت تستهدف الحشد الشعبي
1 كانون الثاني 2022
الشيخ الخزعلي: لن ننسى مواقف الشهيد سليماني.. والشكر إلى إيران
الشيخ الخزعلي: لن ننسى مواقف الشهيد سليماني.. والشكر إلى إيران
1 كانون الثاني 2022
مكونات المسيح والكورد يستذكرون قادة النصرة ببغداد
مكونات المسيح والكورد يستذكرون قادة النصرة ببغداد
1 كانون الثاني 2022
السيد الخامنئي: الشهيد سليماني أصبح نموذجاً لشباب المنطقة
السيد الخامنئي: الشهيد سليماني أصبح نموذجاً لشباب المنطقة
1 كانون الثاني 2022
قاسم سليماني مدرسة عسكرية تفرض المعادلات وتغيّر الموازين
قاسم سليماني مدرسة عسكرية تفرض المعادلات وتغيّر الموازين
31 كانون الأول 2021
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
31 كانون الأول 2021
إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم
إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم
31 كانون الأول 2021
الرئيس الايراني: الاميركان أضعف من أي وقت مضى
الرئيس الايراني: الاميركان أضعف من أي وقت مضى
31 كانون الأول 2021
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
31 كانون الأول 2021
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
31 كانون الأول 2021
اقامة مهرجان للذكری السنویة الثانية لاستشهاد الشهيدين القائدین سلیماني وابو مهدي ورفاقهما
اقامة مهرجان للذكری السنویة الثانية لاستشهاد الشهيدين القائدین سلیماني وابو مهدي ورفاقهما
31 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
بالفيديو: ما قاله الشاعر العراقي علي منديل حول الشهيد سليماني