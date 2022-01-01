الشهيد سليماني بخط يده: أبحث عن قاتلي

وكتب القائد سليماني في تلك المخطوطة "أبحثُ عن قاتلي وكم أنا مشتاقٌ لرؤيته، فهو من سيوصلُني إلى قمّة السعادة".وأضاف "أرجوكَ تعال لقد نفدَ صبري تعال تعالَ بسكّينكَ المسلولِ القاطع فعنقي جاهزٌ للنّحرِ ودمي مستعدٌّ للفوران من جسدي إن قتلتَني".وكان قائد الثورة الإسلامية قد استقبل في مكتبه عائلة الشهيد قاسم سليماني في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده.وقال السيد الخامنئي وهو يبكي: أقرأ حاليا أحد الكتب حول مناقب الشهيد سليماني وقد كتبه أحد أصدقائه القدامى .. عنوان الكتاب "سليماني الذي أعرفه" وجاء فيه إن الشهيد سليماني انتظر أمام غرفة عمليات أحد أحفاد صديقه الشهيد، وعندما انتهت العملية بقي منتظرا في المستشفى، فقالت والدة ذلك الطفل "يمكنكم المغادرة" فرد عليها سليماني بالقول: "والدكم استشهد بدلا مني والآن أنا أقف بدلا عنه".