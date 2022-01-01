دار الإفتاء العراقية: يجب تقديم كل من شارك بجريمة اغتيال قادة النصر للقضاء

خاص (إسلام تايمز) - حث المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية الشيخ عامر البياتي، السبت، الحكومة العراقية على ضرورة تقديم كل من ساهم وشارك بجريمة اغتيال قادة النصر إلى القضاء لينالوا جزائهم.