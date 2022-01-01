دار الإفتاء العراقية: يجب تقديم كل من شارك بجريمة اغتيال قادة النصر للقضاء

وقال الشيخ البياتي في بيان تلقى موقع "إسلام تايمز
" نسخة منه إن "العراقيين أوصلوا رسالة إلى الجميع انهم لن ينسوا شهداءهم وبالأخص قادة النصر (الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس".
وأضاف "على الحكومة العراقية تقديم كل من ساهم وشارك بجريمة اغتيال قادة النصر الى القضاء لينالوا جزاءهم"، مشدداً على أن "العدو يخشى من انتقال التجمعات المليونية لتحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد الشيخ عامر البياتي على ضرورة أن يتوحد جميع العراقيين لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، معتبراً إن "كل المناورات الأميركية ستفشل أمام وقفة الشعب العراقي الذي ضحى بأبنائه".
كما أشاد المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها للعراق، وقال "ما قدمته الجمهورية الإسلامية كبير وعظيم للعراق واستشهد قادة لهم من اجل الشعب العراقي"، مبيناً إن "ما قدمته ايران في محاربة الإرهاب كبير جدا ونحن مدينون لهم ونعلم بدورهم الرئيس في محاربة داعش".
وتابع إن "فتوى المرجعية جاءت في مكانها لمحاربة الإرهابيين وطردهم"، لافتاً إلى أن "النصر على الإرهاب أغاظ الأعداء واليوم نغيظهم بالحشود المليونية لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر".
وشهدت اليوم العاصمة العراقية بغداد تظاهرات مليونية حاشدة تخليداً للذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر وسط دعوات لطرد قوات الاحتلال الأمريكي من العراق.