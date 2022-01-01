الشيخ خالد الملا: الشهيد قاسم سليماني كان يحمل صوت الحكمة

وأوضح الشيخ الملا في حوار مع وكالة أنباء "فارس نيوز"، "اذا اردنا ان نتحدث عن الانجازات التي حققها الشيهد سليماني فهي كثير ولعل في مقدمتها كان يحمل صوت الحكمة بين الفرقاء السياسيين كان كالاب النصوح الذي يقدم النصيحة لهذا ويقدم النصيحة لهذا هو يتحدث مع السنة والشيعة ووالعرب والكرد والمسيحيين والمسلمين والايزديين والصابئة ويتحدث مع الجميع ، فكان غطاء للجميع فمن اهم هذه الثمرات في ساعة الفتنة وساعة العسرة تجد الحاج سليماني موجودا بين العراقيين ومن اهم مواقفه موقفه من الطائفية في 2006 و2007و2008 ووهذا ما لايعرفه الكثير من الناس".



وأضاف "انه كان له موقف عظيم حينما يتحدث مع علماء السنة ويتحدث مع علماء الشيعةويتحدث مع شخصيات من هنا وهناك لضرورة اطفاء هذه الفتنة وكان يقولها واضحة وصريحة ان هذه المعركة ليست معركتنا هذ لمعركة اختلقتها اميركا واسرائيل لتفتننا ببعضنا وتشغلنا ببعضنا ، ثم الموقف الذي وقفه الحاج في معركة داعش يوم تخلى عنا القريب والبعيد كما تعلمون هو جاء الى بغداد وقال لن ادع بغداد تسقط مواقفه مع الامه مع سوريا مع اليمن مع لبنان مع كل الشعوب المظلومة تجد ان الحاج سليماني بدعم مباشر من القيادة الايرانية المتمثلة بسماحة المرجع السيد علي الخامنئي حفظه الله".



وتابع الشيخ الملا : ورسالتنا الى الاحزاب العراقية وخاصة الاحزاب الاسلامية عليهم ان يملاوا الفراغ ويحذروا من ان تتمكن االدنيا من قلوبهم وانفسهم الحاج سليماني كان يملك مالا طبعا ما بيت المسلمين ولكنه كان زاهدا كان ينام على التراب كان ياكلو من الخبز اليابس في المعركة لايهتم هو والحاج ابو مهدي المهندس لكنه كان زاهدا لم تتمكن الدنيا منه ولا من مالها وزخرفتها ولذلك على القادة من الاحزاب الاسلامية خاصة بالعراق ان يتمثلوا بهذا المشهد ان لا تتمكن الدنيا منهم فينسوا الاخرة بمتاع الدنيا الزائلة وعليهم ان يؤدوا الامانة وان يقوموا بمسؤوليتهم تجاه شعبهم ودينهم ومعتقدهم وهذا كلا موجه ليس فقط الى الشيعة بل موجه الى الشيعة والسنة والعرب والكرد والمسيحيين والمسلمين واذا اردنا نثار بحق لهولاء الشهداء علينا ان نقوم بمسؤولياتنا كل واحد من مسؤوليته ومكانته نسال الله تعالى الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار سيما قادة النصر على داعش الحاج القائد قاسم سليماني والحاج القائد ابو مهدي المهندس.