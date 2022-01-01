معارض سوري: الشهيد سليماني أنقذ سوريا من التكفيريين

سوريا (إسلام تايمز) - قال المعارض السوري محمود مرعي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن قائد فيلق القدس الشهيد الحاج قاسم سليماني أنقذ سوريا من التكفيريين، مشيداً بجهود الشهيد سليماني في دعم سوريا في محاربة الإرهابيين المحسوبين على الولايات المتحدة.