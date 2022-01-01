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السبت 1 كانون الثاني 2022 ساعة 22:16

معارض سوري: الشهيد سليماني أنقذ سوريا من التكفيريين

معارض سوري: الشهيد سليماني أنقذ سوريا من التكفيريين
وقال مرعي في مقابلة صحفية ترجمها مراسل موقع "إسلام تايمز"، "إن محور المقاومة من طهران إلى بيروت وفلسطين ودمشق عرف الشهيد الحاج قاسم سليماني ونسق معه في مجال نقل الأسلحة إلى فلسطين ولبنان وبيروت، دمشق وبغداد وصنعاء".

وأضاف محمود مرعي أن "الشهيد الحاج قاسم سليماني كان من أهم رجال المقاومة في محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي السورية وعودتها إلى سيطرة الحكومة والجيش السوريين".

وقال مخاطبا شعوب دول المقاومة في المنطقة: "أقول لشعوب سوريا والعراق وفلسطين ولبنان إن الشهيد الحاج قاسم سليماني قدم أثمن ما يملك في وجه المخطط الأمريكي الصهيوني في العراق. المنطقة .. رحمه الله .. ليأخذ مكانه في الجنة".

وشدد محمود ماري على أن المعارضة الوطنية السورية لا علاقة لها بالمخططات الإقليمية والدولية ضد سوريا وهي مع محور المقاومة وتعمل بشكل أفضل لجعل سوريا دولة، لكن المعارضة المرتبطة بالولايات المتحدة ودول الخليج العربي مجموعة من الخونة وهم مرتزقة.
رقم : 971542
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