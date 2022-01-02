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الأحد 2 كانون الثاني 2022 ساعة 08:23

برلمانية سورية لـ"إسلام تايمز": لم يتوقف عمل وجهاد الشهيد الحاج سليماني عند الطوائف الإسلامية

برلمانية سورية لـ"إسلام تايمز": لم يتوقف عمل وجهاد الشهيد الحاج سليماني عند الطوائف الإسلامية
وقالت لوسي أسكه نيان في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز"، "كان الشهيد سليماني غنياً بفكره الإيماني وقد كرس جهده في سبيل مواجهة الطاغوت الأميركي والحركة الصهيونية والرجعيات العربية التي كانت تسعى لتفجير المنطقة مذهبيا وطائفيا".

وأضافت "عمل الشهيد على جعل المنطقة والعالم الاسلامي خاليين من الوجود الاستعماري الأميركي والصهيوني".

وأكدت البرلمانية السورية "لم يتوقف عمل وجهاد الشهيد الحاج سليماني عند الطوائف الإسلامية فقط، بل تاريخه النضالي والمقاوم في سورية يشهد له تخطيه ذلك إلى الطوائف المسيحية، من روم ارثوذكس وكاثوليك وأرمن ويزيديين. حيث استطاع ان يدخل إلى قلوب هؤلاء وسكن فيها باخلاقه وتواضعه وسلوكه ومساعدتهم في م اجهة الارهاب في مناطقهم".
رقم : 971595
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