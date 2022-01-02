خاص (إسلام تايمز) - قالت البرلمانية السورية عن الطائفة المسيحية، لوسي اسكه نيان، إن عمل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الشهيد الحاج قاسم سليماني على الطوائف الإسلامية فقط.