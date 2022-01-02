قائد فيلق القدس: الشهيد سليماني وحد طريق جبهة المقاومة

إيران (إسلام تايمز) - أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، الأحد، إن الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني وحد طريق جبهة المقاومة الإسلامية في كل المحاور.