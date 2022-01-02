قائد فيلق القدس: الشهيد سليماني وحد طريق جبهة المقاومة

تصريحات الجنرال قاآني جاءت صباح اليوم الأحد ، في مراسم الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، والتي أقيمت في مركز الدراسات بوزارة الخارجية بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين.
وقال الجنرال قاآني في كلمته التي تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "الشهيد سليماني وحد طريق جبهة المقاومة، وإن الترابط الذي أوجده الشهيد قاسم سليماني داخل طهران انعكس على مختلف الدول".
ولفت قائد فيلق القدس إلى أن "سبب نجاح الشهيد قاسم سليماني هو سيره على خطى القائد وامتثاله لأوامره، والشهيد سليماني وحد سير خطى المقاومة في كل المحاور"، مبيناً إن "الشهيد سليماني أقام علاقات ناجحة بين ميادين القتال وسياسة البلاد الاستراتيجية".