الدكتور نبيل سرور: ذكرى استشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني انطلاقة كبرى في حركة الاسلام

وأضاف :"الشهيد قاسم سليماني عاش روح الاسلام منذ نعومة اظافره فانفتح على واقع الجمهورية الاسلامية هذه الجمهورية الفتية التي حوربت منذ البدايات فكان مناضلا في الساحات وكان جنديا ذائدا عن حصن الاسلام ضد المناوئين للجمهورية الاسلامية وشهدته الجبهات في الحرب المفروضة على ايران حيث عاش الشهيد سليماني كل العطاء على جبهات القتال في الحرب المفروضة على ايران الاسلام كما عاش روح الولاء الصادق لقيادة الامام الخميني (قد) هذا القائد الكبير الروحاني الالهي روح الله الموسوي الخميني الذي نقل الاسلام نقلة كبرى رغم كل التحديات فكان الشهيد سليماني جنديا من جنود الولاية وفردا مخلصا على خط الامام الخميني الى ان نال الشهادة فكانت وساما كبيرا الى جانب الشهيد القائد ابو مهدي المهندس هذا الرجل الذي عرفه العراق كان يعمل بصمت خلال حكم الطاغية وكان جنديا كبيرا للثورة وللمجاهدين ضد نظام الطاغية صدام ".



وتابع: "بعد زوال حكم الطاغية عرف الناس شخصية ابو مهدي المهندس هذه الشخصية المتواضعة الرسالية هذا المفكر الكبير الذي يحمل هم الاسلام انني اقول في ذكرى شهادتهما انهما حملا لواء الإسلام الحق".

