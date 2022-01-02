عبد الملك سكرية: القائد الشهيد قاسم سليماني هو الثائر الأممي المقاوم الابرز عبر التاريخ

لبنان (اسلام تايمز) - قال الكاتب والباحث الدكتور عبد الملك سكرية بذكرى استشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني أن "القائد الشهيد قاسم سليماني هو الثائر الأممي المقاوم الابرز عبر التاريخ تجاوز بقدراته وعظمته اسماء لامعة في عالم المقاومة كأرنيستو تشي جيفارا في امريكا اللاتينية او الجنرال جيف في فيتنام عزز ودعم قدرات حركات المقاومة حيث يجب ان يكون هناك مقاومة وتحدى الاستكبار الامريكي والكيان الصهيوني وادواتهم من منظمات ارهابية تكفيرية والحق بهم الهزائم النكراء واسس ودعم حركة المقاومة الفلسطينية في فلسطين معركة سبف القدس كانت النموذج الاسطع والأبهى حيث ان صواريخ المقاومة دكت المستعمرات وثكنات الجيش الصهيوني ببركة وتدريب الحاج الشهيد قاسم سليماني الروح المعنوية القتالية لدى المقاومين الابطال في اليمن وسوريا والعراق وفي فلسطين ولبنان هي من انتاج وابداع وعبقرية الشهيد القائد قاسم سليماني"



وأضاف: "القائد الشهيد ابو مهدي المهندس هو رمز القائد الميداني الذي هب وبسرعة فائقة وعبأ قوى شعبية من مختلف محافظات العراق ليواجه بها الاحتلال الامريكي وكبده خسائر فادحة وليواجه حركات التكفير التي ارسلها العدو الامريكي الصهيوني وعملاءه من انظمة عربية رجعية كي يلحقوا الهزيمة بمحور المقاومة لكن الحاج القائد ابو مهدي المهندس كان اسرع منهم واستطاع بسرعة فائقة ان يشن الهجوم المعاكس عبر تدريب الاف وعشرات الالاف الشباب المقاوم البطل وحرر العراق منطقة تلو منطقة ومحافظة بعد محافظة واصبح العراق حرا نظيفا من دنس الارهاب التكفيري والاحتلال الامريكي".

