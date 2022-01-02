هذا ماقاله الدكتور جمال واكيم بذكرى استشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني

شكل اغتيال الجنرال قاسم سليماني و أبو مهدي المهندس محاولة من قبل الولايات المتحدة لضرب قدرات المقاومة وذلك خلال تحضيراتها من اجل شن حرب على محور المقاومة بشكل عام وفي إطار سياسة التصعيد التي كانت تنتهجها الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب لكن الذي حدث أن هذه الضربة لم تغير كثيرا في مسارات الصراع ولم تمكن الولايات المتحدة من شن الضربة التي كانت تنوي القيام بها نتجة تراكم عوامل القوى وعناصر القوة لدى محور المقاومة سواء كان ذك إيران أو سوريا أو فصائل المقاومة الحليفة لهما في المنطقة لذلك أعتقد أن عملية الإغتيال هذه ساهمت في تدعيم هذا المحور و زياده قوة ومنعة في مواجهة المحاولات الأمريكية لضرب هذا المحور وفرض خريطة جيوسياسية جديدة في منطقة المشرق العربي تكون لصالح الكيان الصهيوني.

