رائد الصايغ بذكرى اغتيال الشهيد قاسم سليماني: مهما حاولتم لن تؤثروا بنا

في الذكرة الثانوية الثانية لإستشهاد قائد فيلق القُدس اللواء قاسم سليماني و الجهاديّ أبو مهدي المهندس ورفاقهما الأبرار الشهداء نتقدم بأحرّ التعازي من عائلات الشهداء جميعهم ونقول :" إنَّ الأميريكي قام بهذهِ العملية معتبرًا بأنه سيضرب المقاومة وسيؤثر عليها ولكن ، من نصرٍ إلى نصر بقيادة سماحة السيد حسن نصرالله فعلاً المقاومة من نصرٍ إلى نصر قد حققت المقاومة إنجازات كبيرة إن كانت في الداخل اللبناني أو في فلسطين أو في العراق أو في أيّ مكان تحتله أميريكا و يحتلوه الأعداء الصهاينة في المنطقة العربية .



نقول للجميع إنَّ ما تقومون به سيزيدنا إصرارًا على المقاومة والمواجهة ، ونحن بدورنا في الجبل سنقاتل قتال الموحدين الإستشهاديين من أجل الدفاع عن أرضنا وعرضنا وكرامتنا ولا نقبل إلا أن نصلّي في القدس .



القدس هي قبلة العرب وقبلة المسلمين، القدس هي من أعرق وأطهر الأراضي بالنسبة لنا فنحن سنبقى نواجه ونقاتل العدو الصهيوني أينما كان وأينما حلّ سنبقى في خندق المقاومة والممانعة فهذا ما تربينا عليه وهذا ما نؤمن به .



لذا مهما حاولتم أيها الصهاينة أيها الأميركيون لن تؤثروا بنا وإذا كل يوم قتلتونا سيأتي من يجيء بعدنا وسيكمل المسيرة ومن هنا تحية إلى شهداء حزب الله أينما كانوا وإلى شهداء الجيش العربي السوري الذي وقف بوجه داعش في سوريا .



من هنا نقول للجميع سنبقى معكم وإياكم وأتمنى أن تكون هذهِ الذكرى ، هذهِ الذكرى أتمنى أن تبقى في وجداننا وأن نبقى نحييها في كل سنة لنعلم الأجيال القادمة أن النصر لا بد من تضحيات لأجله حتى لو كان بالدم

