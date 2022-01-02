ايران تحيي الذكرى السنوية الثاني لاستشهاد القائد سليماني

وحضر ايضا هذه المراسم التي جرت في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في وزارة الخارجية الايرانية سفراء فلسطين وسوريا والعراق.



كما جرت يوم امس السبت مراسم مماثلة بحضور وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية بحضور نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي.



وكان القائد السابق لقوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس قد استشهدا بمعية عدد من مرافقيهما يوم 3 كانون الثاني/يناير عام 2020 في عملية اغتيال ارهابية غادرة بواسطة طائرات اميركية مسيرة في محيط مطار بغداد.



وفي هذا الصدد اعتبر قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاآني في كلمته بمناسبة ذكرى الاستشهاد الثانية للفريق قاسم سليماني ان سر نجاح الشهيد سليماني هو سيره على خطى القائد وامتثاله لأوامره .



واكد قائد قوة "القدس"بان القائد الشهيد قاسم سليماني كان يجيد الربط بصورة ممتازة بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية وكان من الرواد والمدافعين عن هذا المنطق.



واشار العميد قاآني ، الى ان الشهيد كانت له خصال بارزة في العديد من المجالات وقال: ان الشهيد سليماني كان يجيد الربط بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية بصورة ممتازة وكان ضمن الرواد والمدافعين عن هذا المنطق وكل ذلك يعود الى انه كان ملتزما بنهج الولاية.



واعتبر طهران بانها قمة المقاومة والثورة الاسلامية والتلاحم بين مختلف القطاعات في الاسلام ومركز التقريب بين المذاهب وان امثال الشهيد هم رواد في ايجاد الوحدة والتضامن واضاف: ان الشهيد سليماني لم يكن يحضر في ساحة النضال برؤية سياسية تقليدية فحسب بل كان يحمل ايضا رؤى بنيوية عقيدية تتبلور مع خصاله البارزة الاخرى وياتي الى الساحة بصدق واخلاص، ما جعله يستحوذ على القلوب.



بدوره قال المتحدث بإسم حرس الثورة الاسلامية العميد "رمضان شريف" إن طرد أمريكا من المنطقة بشكل مذل سيكون العقوبة الأولى لاغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني.



وأضاف العمید رمضان شريف، اليوم الأحد، في مراسم احیاء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق سليماني، في مدینة أورميه مرکز محافظة آذربایجان الغربیة : كما انسحب الأمريكيون من أفغانستان بشكل مذل، فعليهم مغادرة باقي دول المنطقة.



وأشار إلى أن الشهيد سليماني انتصر على الجماعات الارهابیة المسلحة في سوريا والعراق رغم قلة قوات المقاومة وعتادها، قائلا ان الشهيد كان قد وعد بهزيمة تنظيم داعش الارهابي والقوات الأمريكية منذ وقت طويل، وحقق وعده لالمامه الكامل بجبهة العدو وقوة جبهة المقاومة.



وأشار إلى خوف الاعداء الدائم من الشهید سلیماني، مضیفا: لا تکترثوا بالضجیج الاعلامي والصيحات الامريكية والصهيونية، فهم ما زالوا خائفين من مدرسة الشهيد سليماني.



واضاف: ان المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بان سبب اغتيال الشهید سلیماني كان هزيمتهم في المنطقة وشعبية الشهيد، موضحا ان أعداء إيران الإسلامية يحاولون منذ سنوات خلق فجوة بين الشعب والحكومة الايرانية لكن الشهيد سليماني منع ذلك بما يملك من شعبية.



من جهته اكد رئيس مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجية بجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان بان احد الاجراءات التي قام القائد الشهيد قاسم سليماني هو ايجاد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني.



و صرح العمید أحمد رضا برديستان خلال ملتقى تكريم الشهيد الفريق قاسم سليماني مساء السبت إن من أعظم أفعال الفريق سليماني تطوير وتوسعة التعبئة الشعبية في محور المقاومة ، وقال: أول عمل قام به الجنرال سليماني بعد دخوله المنطقة كان تشكيل جبهات شعبية والتعبئة الشعبية ، وهو ما كان فعالاً للغاية وترك اثارا كبيرة على محور المقاومة.



وأضاف العميد بوردستان: "لقد وصلت داعش إلى حدود إيران ووفقًا للوثائق المتاحة ، كان هدفها الرئيسي هو الوصول إلى إيران ، لكن الفريق سليماني أحبط كل مؤامراتهم من خلال تشكيل الحشد الشعبي".



وقال انه: "بصرف النظر عن هذه الحالات ، أدى عمل الشهيد سليماني إلى تعزيز الجيشين العراقي والسوري ، وهذه القضية المهمة شكلت جبهة كبيرة ضد داعش".



وقال المسؤول: الحاج قاسم كان طالبا في مدرسة أمير المؤمنين (ع) وستتكشف في المستقبل ما هي الخدمات التي قدمها للمجتمع الدولي.