الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 00:40

الفياض: جريمة المطار فرضت واقعاً جديداً

الفياض: جريمة المطار فرضت واقعاً جديداً
وقال الفياض، خلال الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في موقع اغتيالهما في مطار بغداد الدولي، إنّ العراقيين "يستذكرون قادة النصر، ونربي أجيالنا على ما حملوه من قيم نبيلة، وقادة النصر كانوا مشاريع استشهاد في كل دقيقة ولحظة".

وقال الفياض إنّ "الجموع التي خرجت يوم أمس أعلنت الوفاء من أجل هؤلاء الذين ضحّوا بوجودهم ودمائهم، وكانوا يتقدمون كل يوم للشهادة وكانت أعمارهم كلها منازلة مع الباطل". 

وأشار إلى أنّ رسالة الشعب العراقي، يوم أمس، "رُفعت للإدارة الأميركية على جريمتها الشنعاء"، مشدداً على أنّ صدى "جريمة اغتيال قادة النصر يكبر يومياً، وما حصل بعدها خلق وضعاً جديداً، والعراق لن يقبل بوجود القوات الأميركية".

ودعا رئيس هيئة "الحشد الشعبي" الإدارة الأميركية الجديدة إلى أن "لا تحذو حذو الإدارة الأميركية السابقة المجرمة التي ارتكبت الجريمة الغادرة، لأنّ جريمة المطار فرضت واقعاً جديداً بأنّه لا يمكن تسويف مطلب إخراج القوات الأجنبيةـ، وهذا ما أقرّته الجماهير".

وأحيا العراقيون، أمس السبت، في العاصمة العراقية بغداد، الذكرى الثانية لشهادة القائدين سليماني والمهندس بمسيرات حاشدة، وبمشاركة رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، إضافة إلى مختلف فصائل المقاومة والعشائر العراقية.

 
رقم : 971723
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفياض: جريمة المطار فرضت واقعاً جديداً
الفياض: جريمة المطار فرضت واقعاً جديداً
أبنة الشهيد أبو مهدي المهندس: سننتقم من الحكام السعوديين وسنحاسب أمريكا
أبنة الشهيد أبو مهدي المهندس: سننتقم من الحكام السعوديين وسنحاسب أمريكا
3 كانون الثاني 2022
زينب سليماني من بغداد: الشهيد سليماني كان يحب العراق وشعبه من صميم قلبه
زينب سليماني من بغداد: الشهيد سليماني كان يحب العراق وشعبه من صميم قلبه
3 كانون الثاني 2022
عبد الملك سكرية: القائد الشهيد قاسم سليماني هو الثائر الأممي المقاوم الابرز عبر التاريخ
عبد الملك سكرية: القائد الشهيد قاسم سليماني هو الثائر الأممي المقاوم الابرز عبر التاريخ
2 كانون الثاني 2022
الشهيد سليماني انتصر في كل الساحات
الشهيد سليماني انتصر في كل الساحات
2 كانون الثاني 2022
رائد الصايغ بذكرى اغتيال الشهيد قاسم سليماني: مهما حاولتم لن تؤثروا بنا
رائد الصايغ بذكرى اغتيال الشهيد قاسم سليماني: مهما حاولتم لن تؤثروا بنا
2 كانون الثاني 2022
خطيب الجمعة في النجف لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني مشاريع عالمية تجاوزت المنطقة
خطيب الجمعة في النجف لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني مشاريع عالمية تجاوزت المنطقة
2 كانون الثاني 2022
هذا ماقاله الدكتور جمال واكيم بذكرى استشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني
هذا ماقاله الدكتور جمال واكيم بذكرى استشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني
2 كانون الثاني 2022
عبد الملك سكرية: القائد الشهيد قاسم سليماني هو الثائر الأممي المقاوم الابرز عبر التاريخ
عبد الملك سكرية: القائد الشهيد قاسم سليماني هو الثائر الأممي المقاوم الابرز عبر التاريخ
2 كانون الثاني 2022
الدكتور نبيل سرور: ذكرى استشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني انطلاقة كبرى في حركة الاسلام
الدكتور نبيل سرور: ذكرى استشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني انطلاقة كبرى في حركة الاسلام
2 كانون الثاني 2022
قائد فيلق القدس: الشهيد سليماني وحد طريق جبهة المقاومة
قائد فيلق القدس: الشهيد سليماني وحد طريق جبهة المقاومة
2 كانون الثاني 2022
برلمانية سورية لـ"إسلام تايمز": لم يتوقف عمل وجهاد الشهيد الحاج سليماني عند الطوائف الإسلامية
برلمانية سورية لـ"إسلام تايمز": لم يتوقف عمل وجهاد الشهيد الحاج سليماني عند الطوائف الإسلامية
2 كانون الثاني 2022
العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل الشهيد "قاسم سليماني"
العالم بحاجة إلى مقاتلين شجعان مثل الشهيد "قاسم سليماني"
2 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني
بالفيديو: ما قاله الشاعر العراقي علي منديل حول الشهيد سليماني