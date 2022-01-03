الفياض: جريمة المطار فرضت واقعاً جديداً

وقال الفياض، خلال الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في موقع اغتيالهما في مطار بغداد الدولي، إنّ العراقيين "يستذكرون قادة النصر، ونربي أجيالنا على ما حملوه من قيم نبيلة، وقادة النصر كانوا مشاريع استشهاد في كل دقيقة ولحظة".



وقال الفياض إنّ "الجموع التي خرجت يوم أمس أعلنت الوفاء من أجل هؤلاء الذين ضحّوا بوجودهم ودمائهم، وكانوا يتقدمون كل يوم للشهادة وكانت أعمارهم كلها منازلة مع الباطل".



وأشار إلى أنّ رسالة الشعب العراقي، يوم أمس، "رُفعت للإدارة الأميركية على جريمتها الشنعاء"، مشدداً على أنّ صدى "جريمة اغتيال قادة النصر يكبر يومياً، وما حصل بعدها خلق وضعاً جديداً، والعراق لن يقبل بوجود القوات الأميركية".



ودعا رئيس هيئة "الحشد الشعبي" الإدارة الأميركية الجديدة إلى أن "لا تحذو حذو الإدارة الأميركية السابقة المجرمة التي ارتكبت الجريمة الغادرة، لأنّ جريمة المطار فرضت واقعاً جديداً بأنّه لا يمكن تسويف مطلب إخراج القوات الأجنبيةـ، وهذا ما أقرّته الجماهير".



وأحيا العراقيون، أمس السبت، في العاصمة العراقية بغداد، الذكرى الثانية لشهادة القائدين سليماني والمهندس بمسيرات حاشدة، وبمشاركة رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، إضافة إلى مختلف فصائل المقاومة والعشائر العراقية.



