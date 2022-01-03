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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 08:03

في ذكرى اغتيال سليماني.. اختراق موقع صحيفة صهيونية

في ذكرى اغتيال سليماني.. اختراق موقع صحيفة صهيونية
وبدلا من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسما توضيحيا يشير على ما يبدو إلى الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة جوية بطائرة أمريكية مسيرة في العراق في مثل هذا اليوم من عام 2020.

وأظهر الرسم التوضيحي ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر حول إصبع، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه سليماني حول إصبعه.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست التي تصدر يوميا باللغة الإنجليزية في تغريدة على موقع تويتر إنها تعمل على حل المشكلة.

وأضافت ”نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر (لإسرائيل)“.

 
رقم : 971749
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