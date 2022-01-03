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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 09:18

عبد المهدي: السيد السيستاني يقدر الشهيدين المهندس وسليماني تقديرا خاصا

عبد المهدي: السيد السيستاني يقدر الشهيدين المهندس وسليماني تقديرا خاصا
وقال عبد المهدي إن “تقدير السيد السيستاني للشهيد (سليماني) قبل الاغتيال، يقدر الشهيد خاصة وبقية الشهداء تقديرا عاليا جدا”، مبينا أن “تقدير سماحته يختلف عن ما يطرح في وسائل الاعلام وعن الذين يحاولون ان يبسطوا القضايا، او في الحقيقة يسفهون القضايا ويدخلوها في مستواهم الضعيف ليس بالمستوى الراقي والسامي للعلماء”.

وأضاف، أن “المراجع العظام لهم دورهم وفهمهم وموقفهم التي تختلف عن فهم السفهاء الذين يحاولون ان يغطوا على الحادثة او يغالطوها، وطبعا هذا هو التقدير الحقيقي للسيد السيستاني لمقام الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس”.

وأوضح عبد المهدي، أنه “تجد في شخصيتي الشهيد سليماني والشهيد المهندس قدوة، واجيال كثيرة ستتربى على هذه التربية السليمة والصحيحة والمسلمة المضحية المجاهدة المعتدلة، خلافا لما يحاول الاعداء ان يروجوه، لكن هو في الحقيقة صلب أمام الأعداء”.
مصدر : وكالات
رقم : 971761
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