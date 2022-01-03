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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 09:22

قاليباف : سنرد فورا وبحزم على أي اعتداء اسرائيلي

قاليباف : سنرد فورا وبحزم على أي اعتداء اسرائيلي
اكد رئيس مجلس الشورى في ايران محمد باقر قاليباف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد فورا وبحزم على اي اعتداء للكيان الصهيوني ضدها.
رقم : 971763
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