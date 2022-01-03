السفير مسجدي: استشهاد قادة النصر عزز أواصر المودة بين شعبي إيران والعراق

وأضاف مسجدي في تصريحات صحفية رصدها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "جهود الشهيد سليماني خلق قدرة كبيرة لقوات المقاومة وشعوب اليمن وسوريا والعراق ودول اخرى ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد الأعداء وشكلت قوة رادعة ضد التهديدات التي يواجهونها".
وشدد السفير مسجدي على أن "جريمة اغتيال الشهيد سليماني التي ارتكبها الأمريكيون ستسجل في التاريخ"، مبيناً إن "اغتيال الفريق سليماني اظهر لشعوب العالم أن حكومة الولايات المتحدة حكومة إرهابية قتلت من ضحى بحياته لمكافحة الإرهاب لأسباب واهية".
وتابع "أعتقد أن القوات الامريكية ستغادر العراق قريبا، وفي حال تحول دورها الى استشاري فيجب أن يتم ذلك بموافقة كاملة من الحكومة العراقية".