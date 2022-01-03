السفير مسجدي: استشهاد قادة النصر عزز أواصر المودة بين شعبي إيران والعراق

العراق (إسلام تايمز) - قال السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، الاثنين، إن استشهاد أبو مهدي المهندس الى جانب الشهيد سليماني، وثق علاقة الشعبين الإيراني والعراقي، حيث تعرف الايرانيون على الشهيد أبو مهدي وعزز استشهاد قادة النصر اواصر المودة بين شعبي البلدين.