هل سيشهد العالم انفراجة في الملف النووي الايراني ؟

وتستأنف المحادثات الدبلوماسية بين ايران ومجموعة 1+4 على مستوى الخبراء في فندق كوبورغ في فيينا اليوم الاثنين.



وسيكون التحقق من اجراءات الغاء الحظر الامريكي وايضاح المؤشرات التي تشير الى تراجع احتمال انسحاب امريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) الى ادنى حد مما لا تتمكن امريكا من فرض عقوبات جديدة تتناقض الاتفاق، سيكون على رأس جدول اعمال هذه الجولة من المفاوضات.



وكان باقري قد اعلن الاسبوع المنصرم قبيل مغادرة فيينا متوجها الى طهران ان المفاوضات التي جرت خلال الايام الاخيرة حققت نتائج جيدة بشأن الغاء الحظر و اضاف ان المباحثات التي اجريت في اطار الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية، تمحورت بشكل اساسي على موضوع الغاء الحظر.



ولفت الى استمرار المباحثات بشتى القضايا بين الجانب الايراني والاطراف الاخرى؛ومنها موضوع الحصول على ضمانات (فيما يخص الغاء الحظر) واضاف ان لقاءات على حدة انعقدت في هذا الاطار بحضور منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وايضا ممثلي الترويكا الاوروبية.



وكان باقري قد اعرب عن امله بأن تعود الاطراف المختلفة الى طاولة المفاوضات بعد انتهاء عطلة راس السنة الميلادية 2022، بمزيد من الجدية فيما يخص الغاء الحظر الظالم.



وفي هذا السياق أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، في مرتمر صحفي، الى محادثات فيينا، وقال، إذا كان لدينا نص مشترك اليوم، فذلك لأن الغرب أدرك أنه يتعين عليه التراجع عن مطالبه القصوى".



وأضاف المتحدث باسم الخارجية: ان الوفد الإيراني يصل إلى فيينا اليوم وستستأنف المحادثات على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف اعتبارا من ظهر اليوم.



وتابع: لم يتم تبادل أي شيء بين إيران وأمريكا غير النصوص المكتوبة وبشكل غير مباشر. لم يتم تبادل اي رسائل شفهية.



وبشأن تصريحات روب مالي حول البرنامج الدفاعي، قال خطيب زاده: إن أصل ما نراه اليوم في المنطقة هو هذا الخطاب التدخلي لبعض الدول الاجنبية في المنطقة ... نصيحتي لأمريكا أن تحاول بدلاً من التلاعب بالترتيبات العادية في المنطقة ان تفهم واقع المنطقة ومعرفة أن مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى المنطقة، لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة فحسب، بل سيكشف ازدواجية معايير أمريكا أكثر.



وفي سياق متصل اكد رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي في حديث صحفي ان المخاض الذي وصلت اليه مفاوضات فيينا حول الملف النووي الايراني، تقول المعطيات انه لم يتم الفشل ولم يتم تحقيق اتفاق شامل بعد.



وقال البرجاوي: ان الحديث عن اتفاق له علاقة فقط بالموضوع النووي، فيما كان الامريكي يسعى الى اتفاق شامل يشمل مواضيع اخرى، الذي يطرح الصواريخ الايرانية والتواجد الايراني في المنطقة،



واوضح البرجاوي، ان ايران رفضت موضوع الاتفاق الشامل الامريكي، ويبدو ان الامور تتجه حول الموضوع النووي فقط، حول حجم التخصيب وكمية الانتاج وتصريفه، والذي سيكون له رفع جزئي عن العقوبات من قبل الولايات المتحدة وليس رفع شامل.



واضاف البرجاوي، ان كل العالم يترقب مفاوضات فيينا النووية وواقف على رجل واحدة، لانها ستقرر مصير المواجهة في المنطقة وفي العالم كيف ستكون، وان مجرد الاعلان عن فشل التفاوض سيترتب عليه عدة مسائل ومنها قد تقوم مواجهات عسكرية، ولهذا لا أحد يريد ان تصل لهذا الامر، ويتوقع ان يكون هناك اتفاق لا حل شامل ولا فشل شامل، بل سيكون هناك اتفاق جزئي يرضي الطرفين.



واكد البرجاوي، ان الايراني استطاع ان ينجح بفصل الملفات، وعدم حرف المسار الى اتجاه آخر عبر فرض الضغوط، ورأى ان هذا الامر ان نجح سيعطي زخماً للاقتصاد الايراني كي يتعافى وتنفيسا للاجواء في المنطقة والعالم.