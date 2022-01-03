رئيس حكومة اليمن: الشهيد قاسم سليماني جسد روح المقاوم الصلب

وقال بن حبتور إن " فلسطين قضية جامعة تتجاوز القوميات ويتضامن معها كل أحرار العالم ، وفلسطين درة الأمة، والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحريرها"، مبيناً إن "المقاومة ليست قضية مزاج، بل هي التزام أخلاقي تجاه القضايا الدينية والوطنية".



وأضاف رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء "علينا التزام أن نقف مع كل أحرار العالم وليس المقاومة في فلسطين ولبنان فحسب"، موضحاً إن "الشهيد قاسم سليماني جسد روح المقاوم الصلب الذي تجاوز الحواجز والموانع في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني".



وانتقد صمت المجتمع الدولي تجاه الحصار والعدوان الذي تفرضه قوى العدوان بقيادة السعودية على الشعب اليمني، مستذكراً في الوقت ذاته السفير الإيراني حسن إيرلو الذي صمد مع اليمنيين في ظل المعاناة.

وتابع رئيس حكومة الإنقاذ: نعتز بالعلاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت مع اليمن في الوقت الذي تخلت عنا الدول العربية.



