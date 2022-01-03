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الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 13:12

احياء ذكرى الشهيد سليماني في شرق لبنان

احياء ذكرى الشهيد سليماني في شرق لبنان
استعرض اللقيس المراحل التي عمل خلالها الشهيد سليماني خلال سنوات جهاده الطويلة، وكيف انه استطاع ان يوحد محور المقاومة في كل المنطقة وكسر الهيمنة الأميركية والإسرائيلية عليها.

وتطرق إلى الشأن اللبناني، فرأى أن الصبر في هذه المرحلة هو السلاح الأمضى، لأننا بعد الانتخابات النيابية ونتائجها سنكون إزاء وضعية جديدة في لبنان، فهناك طروحات وآراء وأفكار تطال حتى فكرة النظام السياسي.

وقال: لبنان اليوم في وضعية غير طبيعية، فالأميركي الذي كان يتعاطى معنا على طريقة التعايش السلبي من دون التدخل مباشرة بنا، يريد اليوم تغيير هذه القاعدة، وبصراحة نحن ايضا نريد ذلك، فحركة مقاومة واستنهاض لا يمكن في مكان ما ان تبقي على هذا المستوى من العنجهية والتسلط والسلبطة الأميركية في اكثر من موقع من مواقع هذا البلد.

وأكد اللقيس أن هذه المعركة هي معركة استقلال وتحرر وسيادة حقيقية، بدأناها في تحرير اراضينا وسنكملها بثبات وقوة وعزم في بقية الميادين الاقتصادية ومواجهة الفساد وبناء الدولة والمجال السياسي، وهذا عهد أخذناه على أنفسنا وحتما لا نستطيع ان نحقق الانتصار فيه إلا بالتوكل على الله، وبالجد والمثابرة ومؤازرة شعبنا المخلص.
رقم : 971809
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