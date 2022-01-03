الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 3 كانون الثاني 2022 ساعة 14:13

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية
وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين ومنهم أطفال اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية، والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال عام 2021 الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

وخلال الاقتحامات، كان المستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية، ويرفعون علم الاحتلال، وينفخون في البوق.

ومن أبرز الانتهاكات بحق الأقصى خلال عام 2021م، إجراء الاحتلال مسحا ضوئيا لساحات الأقصى لم يُعرف الهدف منها حتى اللحظة، وإغلاق أبوابه باستمرار، ومنع المصلين من الدخول إليه أو الخروج منه.
مصدر : وكالات
رقم : 971822
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أنصارالله: دماء قادة النصر لن تذهب هدرا و لشهادتهم ستكون اعظم أثرا
أنصارالله: دماء قادة النصر لن تذهب هدرا و لشهادتهم ستكون اعظم أثرا
خطيب زادة: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني الى منصة العدالة
خطيب زادة: لن نستكين حتى نجر الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني الى منصة العدالة
3 كانون الثاني 2022
رئيس حكومة اليمن: الشهيد قاسم سليماني جسد روح المقاوم الصلب
رئيس حكومة اليمن: الشهيد قاسم سليماني جسد روح المقاوم الصلب
3 كانون الثاني 2022
هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد
هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد
3 كانون الثاني 2022
على مجلس الأمن تحميل امريكا وإسرائيل مسؤولية اغتيال الفريق سليماني
على مجلس الأمن تحميل امريكا وإسرائيل مسؤولية اغتيال الفريق سليماني
3 كانون الثاني 2022
السفير مسجدي: استشهاد قادة النصر عزز أواصر المودة بين شعبي إيران والعراق
السفير مسجدي: استشهاد قادة النصر عزز أواصر المودة بين شعبي إيران والعراق
3 كانون الثاني 2022
الثأر لدماء قادة المقاومة مسؤولية المجاهدين العراقيين
الثأر لدماء قادة المقاومة مسؤولية المجاهدين العراقيين
3 كانون الثاني 2022
بمناسبة استشهاد قاسم سليماني... احتجاجات في طهران منددة بأمريكا وإسرائيل
بمناسبة استشهاد قاسم سليماني... احتجاجات في طهران منددة بأمريكا وإسرائيل
3 كانون الثاني 2022
العراقيون يتوافدون على قبر الشهيد المهندس
العراقيون يتوافدون على قبر الشهيد المهندس
3 كانون الثاني 2022
الفياض: جريمة المطار فرضت واقعاً جديداً
الفياض: جريمة المطار فرضت واقعاً جديداً
3 كانون الثاني 2022
أبنة الشهيد أبو مهدي المهندس: سننتقم من الحكام السعوديين وسنحاسب أمريكا
أبنة الشهيد أبو مهدي المهندس: سننتقم من الحكام السعوديين وسنحاسب أمريكا
3 كانون الثاني 2022
زينب سليماني من بغداد: الشهيد سليماني كان يحب العراق وشعبه من صميم قلبه
زينب سليماني من بغداد: الشهيد سليماني كان يحب العراق وشعبه من صميم قلبه
3 كانون الثاني 2022
عبد الملك سكرية: القائد الشهيد قاسم سليماني هو الثائر الأممي المقاوم الابرز عبر التاريخ
عبد الملك سكرية: القائد الشهيد قاسم سليماني هو الثائر الأممي المقاوم الابرز عبر التاريخ
2 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
على مجلس الأمن تحميل امريكا وإسرائيل مسؤولية اغتيال الفريق سليماني
السيد نصرالله يتحدث عن آية الله مصباح والشهيد سليماني
مسؤول حزبي باكستاني: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة للإسلام
خطيب طهران: الانتقام النهائي هو معاقبة ترامب وجميع منفذي اغتيال الشهيد سليماني