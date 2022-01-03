عبدالسلام: ضبط السفينة الإماراتية يأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار

وقال عبدالسلام في تغريدة على “تويتر” اليوم، إن العملية الموفقة وغير المسبوقة في ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية وهو حق مشروع للشعب اليمني ويأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار.



وأعلنت القوات المسلحة، اليوم، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية دخلت المياه اليمنية بدون ترخيص.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها، أنها تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص، مشيرا إلى أن السفينة تمارس أعمالاً عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني .. لافتاً إلى أن القوات المسلحة ستوضح التفاصيل الكاملة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.