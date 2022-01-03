رئيسي: مدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة

وفي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، قال الرئيس إبراهيم رئيسي ان الشهيد قاسم سليماني كان عنوانا لمدرسة التضحيات الجسام للذود عن حياض الوطن.



واضاف: ان مدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هاون، منوها الى ان مدرسة الشهيد سليماني لا تعرف شيئا عن المساومة مع العدو بل متخصصة بالمقاومة وتحرير الأراضي المغتصبة.



وتابع رئيسي: ان الشهيد سليماني هو ثقافة ومدرسة بذاتها وأمة بأكملها، وقال، كان نهج الشهيد سليماني دفع شر المعتدين عن شعوب المنطقة والدفاع عنها.



وأشار رئيسي الى ان الشهيد الحاج قاسم سليماني لم يكن مقتنعا بالوضع القائم بل كان يعمل بناء على رؤية ثورية ما أدى إلى تشكيل المقاومة العالمية.



واضاف رئيسي: ان مدرسة الحاج سليماني هي مواجهة العدو والتضحية في سبيل الدفاع عن شعوب المنطقة وكان قائدا عسكريا وسياسيا كبيرا، وقال، لقد خاب من ظن بأنه سيقضي على قاسم سليماني باغتياله ونقول لهم بإن سليماني لقد ولد من جديد بجريمتكم هذه



وتوجه الرئيس ابراهيم رئيسي لقادة الولايات المتحدة بالقول، ان الشعب الإيراني العظيم سوف يثأر لقائده قاسم سليماني.